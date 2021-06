Alligny-en-Morvan Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique Alligny-en-Morvan, Nièvre « Jean Genet, une enfance en Morvan » – Projection Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Nièvre

« Jean Genet, une enfance en Morvan » – Projection Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique, 3 juillet 2021

le samedi 3 juillet à 14:00

Ouverture du musée de 14h à 22h ! De 18h30 à 19h30 : Projection d’un documentaire et d’un court-métrage sur l’enfance de Jean Genet, pupille placé à Alligny-en-Morvan. ———————————————————————————————————————————————————————– ### **_Entrée libre_** À l’occasion du 35ème anniversaire de la mort de Jean Genet et de l’entrée de ses romans dans la Pléiade, le musée a choisi de rendre hommage à l’écrivain en racontant son enfance. Placé à l’âge de 6 mois dans une famille nourricière d’Alligny-en-Morvan, il y passera une grande partie de son enfance. **Attention, jauge limitée à 35 personnes pour la projection afin de respecter les mesures sanitaire et la distanciation physique (**_**pas de réservation possible**_**). Renseignement : 03.86.78.44.05** ### _Jean Genet, l’enfant rebelle du Morvan,_ un film de Cédric Deville. (année 2020, durée 14 min) Dans l’est de la Nièvre, la nature qui entoure la commune d’Alligny-en-Morvan nourrit l’imagination de l’écrivain Jean Genet. Orphelin, il arrive dans la région et grandit au sein d’une famille de paysans. Lorsqu’il écrit Notre-Dame-des-Fleurs,c’est à la terre de son enfance qu’il rend hommage, tout en explorant sa relation avecle sacré, la famille et sa propre identité. ### _MORT-BOIS, une enfance de Jean Genet,_ un film de Frédéric Labonde et Frédéric Bonnet. (année 2019, durée 28 min) À l’été 1924, au coeur du Morvan, Jean Genet est en conflit avec Georges, le fils de la famille dans laquelle il a grandi. Abandonné par sa mère à la naissance, l’adolescent prend alors conscience de sa différence et se révolte. _Basé sur des récits historiques et sur les lettres de sa mère écrites à l’Assistance Publique, MORT-BOIS est une adaptation libre de l’enfance de l’écrivain Jean Genet._ [_[http://fredericlabonde.com/fr/mort-bois/](http://fredericlabonde.com/fr/mort-bois/)_](http://fredericlabonde.com/fr/mort-bois/) **Sélections et récompenses** : Festival Fenêtres sur Courts – Dijon / France – **PRIX DU PUBLIC** – PUBLIC AWARD Festival Image+Nation – Montreal / Canada Festival Chéries-Chéris – Paris / France Théâtre de la Bastille – Paris / France Festival Les Héros du Quotidien – Anost / France Festival international Cinéma & Littérature de Safi / Morocco – **GRAND PRIX DU JURY** – GRAND JURY PRIZE DGLFF Festival – Durban / South Africa Les Conviviales de Nannay / France – **PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC** – PUBLIC AWARD Muestra MICGénero – Mexico City / Mexico BQFF Festival – Bangalore / India Festival Partie(s) de Campagne – Ouroux-en-Morvan / France Rencontres Cinématographiques IN & OUT – Nice / France Festival MIX – Milano / Italy Festival MIX – Mexico City / Mexico International University Festival CINE-LITERATURE – Agadir / Morocco Lovers Film Festival – Turin / Italy Outview Film Festival – Athens / Greece Festival Adaptations – Cholet / France Festival Écrans Mixtes – Lyon / France.

Entrée libre, jauge non limitée pour le musée, jauge limitée à 35 personnes pour la projection, pas de réservation possible.

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T22:00:00

