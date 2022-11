EXPO COLLECTIF ARTISTES Jean Gagnant Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

EXPO COLLECTIF ARTISTES Jean Gagnant, 20 février 2023, Limoges. EXPO COLLECTIF ARTISTES 20 février – 17 mars 2023 Jean Gagnant Découvrez les travaux de 11 artistes plasticiens. Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://factory87.fr/ »}] Les ateliers Factory 87 sont nés il y a 8 ans d’une volonté de partager un espace de travail, d’expérimentation, d’émulation artistique et de mise en commun de compétences dans une friche industrielle à Saint-Léonard-de-Noblat. Au fil du temps de nombreux artistes se sont agglomérés pour former un groupe protéiforme, aux langages variés mais qui créent des ponts et une dynamique commune au travers de leurs sensibilités.

Vous pourrez voir à partir du 23 février au 17 mars 2023 au CCM Jean-Gagnant les travaux de 11 artistes plasticiens : Amandine Arlot, Mickey & HazelNut and co, Benoît Rocher, Gaël Potié, Fred & Ric Rillardon, Lesage, G.R, Lidia Lelong, Ludovic Mallegol, Marie-José Felgines, Jessie Derogy. Entré libre

Proposé par La Factory 87

