DIVERS ORCHESTRES ET ORCHESTRES D’HIVER Jean Gagnant, 3 février 2023, Limoges. DIVERS ORCHESTRES ET ORCHESTRES D’HIVER Vendredi 3 février 2023, 20h30 Jean Gagnant L’harmonie Municipale de limoges vous invite à son traditionnel concert d’hiver. Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@harmonielimoges.fr »}] L’association a décidé d’inviter les élèves de son école de musique à participer à cet évènement.

L’école de Musique de l’Harmonie Municipale de Limoges propose d’initier petits, grands et adultes à la pratique musicale. Plusieurs ensembles permettent la pratique instrumentale collective, elles sont complémentaires au cursus de formation.

Ainsi la classe d’orchestre, l’orchestre junior et l’ensemble de cuivres se produiront lors de la première partie avant de laisser place au grand orchestre, avant un final en apothéose où petits et grands se retrouveront sur la scène pour un morceau en commun. Informations et réservations :

contact@harmonielimoges.fr

06 22 68 38 17 Entrée Libre

