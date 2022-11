TOBOGGANS POETIQUES Jean Gagnant Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

TOBOGGANS POETIQUES Jean Gagnant, 9 décembre 2022, Limoges. TOBOGGANS POETIQUES Vendredi 9 décembre, 20h30 Jean Gagnant Improvisation artistique Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Une succession de propositions artistiques:

textes, musique, danse…

Un cabaret foutraque, fantastique, tragique, drôle…

Des moments d’échanges et de rencontres autour d’un verre. Entrée à prix libre

Buvette Avec l’association Ortanz et le Théâtre d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:30:00+01:00

2022-12-09T23:00:00+01:00 DR

