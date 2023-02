Jean-François Zygel, Récital de Piano – Musée Jacquelart André (Paris) MUSEE JACQUEMART-ANDRE, 10 février 2023, PARIS.

Jean-François Zygel, Récital de Piano – Musée Jacquelart André (Paris) MUSEE JACQUEMART-ANDRE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 19:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 49.5 à 88.0 euros.

Le Fabuleux Fablier Jean-François Zygel déploie toute sa virtuosité en l’hon- neur de Jean de La Fontaine ! Le célèbre pianiste improvisa- teur met en musique les allégories animalières des fables de La Fontaine dans des compositions instantanées, au gré de sa fantaisie et de son inspiration. Sur l’arbre à fables, les petites histoires attendent sagement d’être choisies… Mais laquelle sera lue et imaginée en musique ? Quelle mélodie pour le corbeau, quels accords pour la cigale, quels rythmes pour le Rat des villes ou pour le Rat des champs ? Une transfi- guration à laquelle les spectateurs participent en s’emparant des paroles du poète, prenant ainsi pleinement part au spec- tacle, des plus jeunes aux plus grands. Un fablier en musique interactif, original et inédit. Pianiste et compositeur, Jean-François Zygel est un virtuose de l’improvisation, cet art de l’invention et de l’ins- tant. Mêlant volontiers composition, improvisation et réper- toire, ses différents projets le mènent à partager la scène avec des artistes de tous horizons, ses principaux ports d’attache étant cette saison La Seine Musicale, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et la Philharmonie Luxembourg. Au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il enseigne l’improvisation au piano, une classe qu’il a fondée il y a vingt ans. On peut retrouver régulièrement Jean-François Zygel sur France Inter et sur France Télévisions, où il défend avec humour et passion la musique classique sous toutes ses formes. Ses différents albums sont édités chez Naïve et Sony. Jean-François Zygel Jean-François Zygel

MUSEE JACQUEMART-ANDRE PARIS 158, bd Haussmann Paris

