JEAN-FRANCOIS ZYGEL Narbonne, 21 avril 2022, Narbonne.

2022-04-21 – 2022-04-21

Narbonne Aude

Le célèbre pianiste-compositeur Jean-François Zygel déploie sa virtuosité et son énergie communicative dans un récital plein d’humour et de fantaisie. Avec lui, le concert devient une expérience insolite et festive, un moment unique forgé au fil des émotions du musicien et de la relation avec les auditeurs, une performance inédite faisant écho aux concerts viennois d’un Beethoven capable de laisser son public sans voix, choqué ou ému aux larmes. Quand la musique classique explore des espaces de liberté inattendus…

En partenariat avec le festival Ma Vigne en Musique / Narbonne Classic Festival Concert d’ouverture de l’édition 2022

