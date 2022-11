Jean-François Zygel met en musique le 12e arrondissement Théâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jean-François Zygel met en musique le 12e arrondissement Théâtre Traversière, 9 décembre 2022, Paris. Le vendredi 09 décembre 2022

de 20h30 à 21h45

. payant Adulte : 28€ Enfant (- 12 ans) : 15€ Tarif réduit (-25 ans, demandeurs d’emplois, +65 ans) : 23€

Pianiste et compositeur, maître de l'improvisation, Jean-François Zygel nous propose une visite du 12e arrondissement tout en musique… Avec Jean-François Zygel, tout devient musique ! Senteurs, images, phrases ou sensations se transforment entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir autrement la diversité du 12è arrondissement : son histoire, son architecture, ses lieux emblématiques, voire ses légendes. Entre virtuosité et fantaisie, il nous fait partager une expérience sensorielle insolite et festive, un voyage poétique inspiré de ses propres émotions et nourri de sa rencontre avec les auditeurs de ce concert exceptionnel. Théâtre Traversière 15bis rue Traversière 75012 Paris

Denis Rouvre

