Jean-François Verdier & l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Dijon, 15 juin 2022, Dijon.

Jean-François Verdier & l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté Auditorium 11 Boulevard de Verdun Dijon

2022-06-15 – 2022-06-15 Auditorium 11 Boulevard de Verdun

Dijon Côte-d’Or

Bien qu’elle n’ait pas de programme narratif précis, c’est aux mystères de l’enfance qu’est dédiée la Symphonie n°4 de Mahler, créée en 1901 : joie pastorale de l’insouciance d’abord, avec des réminiscences de fêtes villageoises, jeux carnavalesques ensuite, avec le masque presque débonnaire de la mort, nostalgie spirituelle enfin, avec la « vie céleste » promise par le lied du dernier mouvement, l’un de ces poignants Adagio dont Mahler a le secret. Les tourments et les bonheurs de l’amour, l’élan érotique et la nostalgie du désir, l’élégie transcendée dans la délectation lyrique : ainsi se confient les voix mêlées de Sophie, Octavian et la Maréchale dans le sublime Trio conclusif du Chevalier à la rose. Ce sommet de l’art opératique de Richard Strauss touche, aujourd’hui comme hier, les cordes les plus intimes de chaque destinée.

https://opera-dijon.fr/

