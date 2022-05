Jean-François Balerdi : L’heureux retour Sort-en-Chalosse, 6 mai 2022, Sort-en-Chalosse.

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:45:00 route du Moulin Café du Moulin

Sort-en-Chalosse Landes Sort-en-Chalosse

EUR 0 0 Clown et poète, funambule sur le fil de la vie, jongleur d’émotions , cracheur de feux-rire, les pieds sur terre et l’épithète dans les étoiles, Jean-François Balerdi nous prend par l’humain et nous promène dans son univers, au pays des mots et de l’imaginaire.

18h30 : ouverture du café, petite restauration sur le pouce

20h30 : spectacle gratuit, libre participation

+33 6 73 46 68 77

