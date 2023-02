JEAN FELZINE (+ AMOUR COURTOIS) LES TROIS BAUDETS, 25 février 2023, PARIS.

JEAN FELZINE (+ AMOUR COURTOIS) LES TROIS BAUDETS. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Madline 1-1119186 présente Jean Felzine Chanteur-guitariste dans le groupe de rock français Mustang, moitié d’un duo pop avec Jo Wedin, et chanteur en solo de ballades plus électroniques, Jean Felzine n’aime pas s’enfermer dans un genre particulier. Rares constantes dans sa carrière à tiroirs : une voix très inspirée des chanteurs américains des années 50, la quête de la popsong parfaite et une écriture en français très atypique, qui ne s’interdit aucun sujet. Amour Courtois Amour Courtois est l’alter ego de Joseph Sainderichin, bassiste, poète et artiste touche-à-tout. Depuis 2017, il écume les petites salles de l’underground parisien avec ses chansons sentimentales. Celles-ci expriment son intimité au jour le jour, mêlant hardiment la douce amertume, l’autodérision, et l’amour déçu. Musicalement, c’est une pop bricolée, énergique et sémillante, dont les inspirations vont de l’opéra à la synth pop de Chamfort; souvent joviale pour mieux contraster avec le propos, imitant en cela le saudade brésilien. Jean Felzine Jean Felzine

Votre billet est ici

LES TROIS BAUDETS PARIS 64, BOULEVARD DE CLICHY Paris

Madline 1-1119186 présente

Jean Felzine

Amour Courtois Amour Courtois est l’alter ego de Joseph Sainderichin, bassiste, poète et artiste touche-à-tout. Depuis 2017, il écume les petites salles de l’underground parisien avec ses chansons sentimentales. Celles-ci expriment son intimité au jour le jour, mêlant hardiment la douce amertume, l’autodérision, et l’amour déçu. Musicalement, c’est une pop bricolée, énergique et sémillante, dont les inspirations vont de l’opéra à la synth pop de Chamfort; souvent joviale pour mieux contraster avec le propos, imitant en cela le saudade brésilien. Chanteur-guitariste dans le groupe de rock français Mustang, moitié d’un duo pop avec Jo Wedin, et chanteur en solo de ballades plus électroniques, Jean Felzine n’aime pas s’enfermer dans un genre particulier. Rares constantes dans sa carrière à tiroirs : une voix très inspirée des chanteurs américains des années 50, la quête de la popsong parfaite et une écriture en français très atypique, qui ne s’interdit aucun sujet.

.13.0 EUR13.0.

Votre billet est ici