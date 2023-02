Jean et Béatrice Théâtre Strapontin Marseille 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 5e Arrondissement

Jean et Béatrice Théâtre Strapontin, 24 février 2023, Marseille 5e Arrondissement. 111 rue de l'Olivier Théâtre Strapontin Marseille 5e Arrondissement

2023-02-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-25

Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier

Marseille 5e Arrondissement

Bouches-du-Rhone EUR 15.5 16.5 Du haut de sa tour, Béatrice, jeune femme solitaire, qui s’est forgée des identités mensongères comme autant de barricades contre le non-sens de sa vie, publie une annonce promettant une récompense substantielle pour trouver l’homme qui saura “l’intéresser, l’émouvoir et la séduire”.



Un personnage énigmatique, se présente, Jean. Attiré uniquement par la récompense comme par tout ce qui se pèse et s’évalue, quelles aspérités pourra-t-il bien offrir à la fiction amoureuse dans laquelle Béatrice voudrait l’enrôler ?



Chacun lutte, et le jeu bat son plein… mais peut-on vraiment inventer l’amour ? Peut-on se ré-inventer par l’amour ? Ou n’est-il qu’un fantasme où l’autre est pris au piège, condamné toujours à étancher la soif de nos propres déserts ?

Faussement romantique et tendrement cruelle, la comédie se déploie… jusqu’à l’asphyxie. Sortiront-ils vivants de cet étrange cauchemar ? Conçue comme un jeu de rêve, cette mise en scène du célèbre texte de Carole Frechette nous invite à explorer le pouvoir du récit sur nos imaginaire. http://theatrestrapontin.wix.com/marseille Théâtre Strapontin 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement

