Jean et Béatrice – Carole Frechette Marseille, 15 avril 2022, Marseille.

Jean et Béatrice – Carole Frechette Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-16 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

Du haut de sa tour, Béatrice, jeune femme solitaire, qui s’est forgée des identités mensongères comme autant de barricades contre le non-sens de sa vie, publie une annonce promettant une récompense substantielle pour trouver l’homme qui saura « l’intéresser, l’émouvoir et la séduire ».



Un personnage énigmatique, se présente, Jean. Attiré uniquement par la récompense comme par tout ce qui se pèse et s’évalue, quelles aspérités pourra-t-il bien offrir à la fiction amoureuse dans laquelle Béatrice voudrait l’enrôler ?

Chacun lutte, et le jeu bat son plein… mais peut-on vraiment inventer l’amour ? Peut-on se ré-inventer par l’amour ? Ou n’est-il qu’un fantasme où l’autre est pris au piège, condamné toujours à étancher la soif de nos propres déserts ?

Faussement romantique et tendrement cruelle, la comédie se déploie… jusqu’à l’asphyxie. Sortiront-ils vivants de cet étrange cauchemar ?..



Carole Frechette

Festival « off » Avignon 2021

Mise en scène : Henri Fernandez

Avec Solène Castets, Alexis Pottier

