Jean Duverdier “Atau qu’èm ! / E qu’ei atau !” Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Jean Duverdier “Atau qu’èm ! / E qu’ei atau !” Anglet, 10 mars 2022, Anglet. Jean Duverdier “Atau qu’èm ! / E qu’ei atau !” Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet

2022-03-10 15:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Réalisée pour le festival Hestiv’Òc à l’initiative de l’association Accents du Sud, cette exposition souhaite mettre en valeur des dictons de Gascogne. Illustrés par le célèbre dessinateur de presse Jean Duverdier, ces dictons sont sources d’inspirations pour une œuvre humoristique qui éclaire sur la conception du monde de la société qui les porte. Réalisée pour le festival Hestiv’Òc à l’initiative de l’association Accents du Sud, cette exposition souhaite mettre en valeur des dictons de Gascogne. Illustrés par le célèbre dessinateur de presse Jean Duverdier, ces dictons sont sources d’inspirations pour une œuvre humoristique qui éclaire sur la conception du monde de la société qui les porte. +33 5 59 03 08 37 Réalisée pour le festival Hestiv’Òc à l’initiative de l’association Accents du Sud, cette exposition souhaite mettre en valeur des dictons de Gascogne. Illustrés par le célèbre dessinateur de presse Jean Duverdier, ces dictons sont sources d’inspirations pour une œuvre humoristique qui éclaire sur la conception du monde de la société qui les porte. Ville d’Anglet

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Ville Anglet lieuville Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Jean Duverdier “Atau qu’èm ! / E qu’ei atau !” Anglet 2022-03-10 was last modified: by Jean Duverdier “Atau qu’èm ! / E qu’ei atau !” Anglet Anglet 10 mars 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques