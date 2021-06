Dijon Musée d'art sacré Côte-d'Or, Dijon Jean Dubois, La Visitation Musée d’art sacré Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Jean Dubois, La Visitation Musée d’art sacré, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dijon. Jean Dubois, La Visitation

le samedi 3 juillet à Musée d’art sacré

Cette sculpture monumentale (env. 10 m de haut et 4,72 m de large) est un autel à baldaquin abritant le groupe de la Visitation, réalisée vers 1670 par l’artiste dijonnais Jean Dubois. Il est réalisé avec divers matériaux (pierre calcaire, marbres, bois…) et évoque la rencontre de Marie avec sa cousine Elisabeth. Cette sculpture monumentale (env. 10 m de haut et 4,72 m de large) est un autel à baldaquin abritant le groupe de la Visitation, réalisée vers 1670 par l’artiste dijonnais Jean Dubois. Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:45:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T20:45:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée d'art sacré Adresse 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée d'art sacré Dijon