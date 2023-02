Jean DUBÉ, piano Église Saint-Merry, 26 février 2023, Paris.

Le dimanche 26 février 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Entrée libre – Participation libre

LE FOLKLORE DANS LA MUSIQUE CLASSIQUE – L’influence du folklore européen et américain, chants et danses dans la musique classique – Pièces de Edvard Grieg, Ilmari Hannikainen, Toivo Kuula, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Charles Wakefield Cadman, Preston Ware Orem, Henri Tomasi, Déodat de Severac, Enrique Granados et Franz Liszt

Jean Dubé, piano

Né en décembre 1981, internationalement reconnu comme l’un des plus importants jeunes pianistes de notre époque, Jean Dubé est apprécié pour sa musicalité et sa puissance.

“Il peut tout jouer avec une compréhension absolue, sans parler de sa technique de piano phénoménale” – Normunds Šnē, chef d’orchestre et directeur de l’orchestre national de Riga, enLettonie, en 2003

Enfant prodige en musique, il se produit dans le monde depuis l’âge de quatre ans et a gagné un piano Steinway à neuf ans lors du concours national « Jeunes Prodiges Mozart à Paris ». La même année, il a joué en soliste à la Maison de la Radio avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, en direct sur France Musique. Sa discographie comprend déjà une quarantaine de CDs, en particulier chez Syrius, Bnl ou encore Naxos. Très à l’aise dans tous les répertoires, dont celui pour main gauche, il est l’un des rares pianistes au monde capables de jouer le Concerto pour piano de Gÿorgy Ligeti et de donner en un seul récital les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus d’Olivier Messiaen. Il se plaît à associer d’autres arts à la musique (peinture, sculpture, cinéma, littérature) et à donner des récitals à thème (les cloches, les oiseaux, l’amour, la danse, les eaux et les jardins). Il se passionne également pour le fait de jouer et transcrire des musiques de film. Son interprétation de la Turangalîlâ a été est distinguée comme meilleur spectacle de l’année en 2000 à Riga et celle de la deuxième Rhapsodie hongroise de Franz Liszt a obtenu en 2002 la plus rapide rediffusion de l’histoire de Radio Chicago (Poste WFMT). Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris à quatorze ans chez Jacques Rouvier, il a étudié avec Jacqueline Robin, Catherine Collard, Vladimir Krainev, Rudolf Buchbinder, Murray Perahia et suivi les cours de John O’Conor pendant un an à Dublin grâce à la bourse Yvonne Lefébure. Vainqueur du Concours Européen de piano « Ouistreham Riva » en 2009, qui lui a aussi décerné le Prix de l’Association Chopin à Nohant, il a également remporté le Premier Grand Prix à l’unanimité et le Prix du Public du Concours Franz Liszt d’Utrecht 2002 ainsi que d’autres concours internationaux (« Francis Poulenc », « Bucarest », « Messiaen », « Bourse Yvonne Lefébure », « Orléans XXe siècle »). Invité comme membre du jury de concours internationaux (« Pinerolo » en 2004, « Poulenc » en 2008, « Chang Chun » en 2009, présélections internationales du concours « Franz Liszt » d’Utrecht en 2020), il donne aussi des masterclasses. Il a joué sur tous les continents en soliste, en formations de musique de chambre et avec de nombreux grands orchestres. Son dernier enregistrement chez Syrius (disponible uniquement en téléchargement) est dédié à la troisième Sonate de Johannes Brahms et aux variations Enigma d’Edward Elgar (Jean Dubé plays Brahms and Elgar) .

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-26-f%C3%A9vrier-2023-jean-dub%C3%A9-piano/ 01 42 71 93 93 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/6067173786637078/ https://www.facebook.com/events/6067173786637078/

Jean Dubé