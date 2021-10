Jean Dionisi quartet rouge belle de mai, 29 octobre 2021, Marseille.

Jean Dionisi quartet

rouge belle de mai, le vendredi 29 octobre à 21:00

Jean DIONISI, à bientôt 85 ans, joue toujours de la trompette avec la même fougue, le même plaisir, la même joie et la même force qu’à ses débuts. Voilà plus de soixante ans qu’il fait vivre le jazz traditionnel dans la région Paca, et au-delà, ayant toujours été à la tête des meilleurs groupes new orleans. Son dieu est Louis Armstrong qu’il imite à merveille (Serge Beaudot-Jazz Hot Magazine ) Jean-François BONNEL est un des meilleurs clarinettistes-saxophonistes européens pratiquant le style traditionnel. Membre fondateur du Hot Antic Jazz Band , il a fait partie des orchestres Anachronic Jazz Band, Swiss Yerba Jazz Band, et a joué avec le New York Jazz Repertory de Dick Hyman, et avec les célébrités américaines : Jabbo Smith, Benny Waters, Doc Cheatham, Kenny Davern… Prix Sidney Bechet (décerné au meilleur soliste français) Jean-François Bonnel, invité permanent du Jean Dionisi Jazz Band ,quand ses nombreuses sollicitations le permettent, dirige aussi son propre orchestre le JFB Hard Dixie Four Jean DIONISI trompette et chant, Jean François BONNEL clarinette et sax, Eric MERIDIANO piano, Gilles ALAMEL batterie Ouverture à 19h30 – Restauration 8E/10E Concert à 21h – PAF 10E

10€

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-29T21:00:00 2021-10-29T23:30:00