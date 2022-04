Jean Dionisi Jazz Band Seven Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hôtel C2, le mercredi 6 avril à 20:00

Jean Dionisi, à 85 ans, joue toujours de la trompette avec la même fougue, le même plaisir, la même joie et la même force qu’à ses débuts. Voilà plus de soixante ans qu’il fait vivre le jazz traditionnel dans la région Paca, et au-delà, ayant toujours été à la tête des meilleurs groupes new orleans. Le programme de la soirée sera tiré du répertoire de King Oliver (Créole Band et Dixie Syncopators). *************************************** Line up : Jean Dionisi : Trompette et chantJean Francois Bonnel : Clarinette et saxophones Christian Lefevre : Tuba Bernard Anthérieu : Banjo Stéphane Matthey : Piano Raphaël Porcuna : Trombone René Sarnet : Batterie *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13

Entrée libre

♫JAZZ♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

