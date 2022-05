Jean Dieuzaide Regards sur le canal du Midi LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi, 14 mai 2022 19:00, Saint-Ferréol.

Le RESERVOIR présente le travail de Jean Dieuzaide, à travers une sélection de 30 photos, réalisées sur le canal du Midi et à Saint-Ferréol, issues des Archives municipales de Toulouse.

Il est des artistes qui échappent à la classification rassurante pour l’esprit.

Jean Dieuzaide (1921-2003) est de ceux-là.

Pour lui, tout est digne d’être photographié, du plus humble sujet à

l’évènement historique.

C’est ce regard que Le RESERVOIR souhaite partager avec son public, à

travers une sélection de scènes de la vie courante, réalisées sur le canal du

Midi et à Saint-Ferréol. Près de 30 tirages grands format sont présentés

dans l’exposition.

Une exposition réalisée à partir d’une sélection de photographies

conservées aux Archives municipales de Toulouse et d’archives personnelles de la famille Dieuzaide.

Relier la Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique… un rêve porté depuis l’Antiquité. Pierre-Paul Riquet, un notable languedocien du XVIIe siècle l’a fait!

Avec le château de Versailles, le canal du Midi est la réalisation monumentale la plus importante du règne de Louis XIV.

Le canal du Midi prend sa source en Montagne Noire, sur la prise de l’Alzeau (Tarn). Le site du barrage de Saint-Ferréol, le réservoir d’eau du canal du Midi, est la première étape de sa découverte.

Le barrage, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est la clé de voûte du système d’alimentation du canal.

Au pied de la digue, dans l’ancienne maison de l’Ingénieur, se trouve le RESERVOIR espace découverte du canal du Midi. Une présentation grandeur nature et in situ de l’histoire du canal, des grands personnages de l’histoire qui ont participé à sa création, des incroyables ouvrages d’art qui font la renommée et de son système d’approvisionnement en eau.

Parking and bus line in summer Saturday 14 May, 19:00

Connecting the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean… a dream born in ancient times. Pierre-Paul Riquet, a notable seventeenth-century Languedoc man did it! Together with the Palace of Versailles, the Canal du Midi is the most important monumental achievement of the reign of Louis XIV. The Canal du Midi takes its source in the Black Mountain, on the take of the Alzeau (Tarn). The site of the Saint-Ferréol dam, the water reservoir of the Canal du Midi, is the first step in its discovery. The dam, a UNESCO World Heritage Site, is the keystone of the canal’s feeding system. At the foot of the dike, in the old house of the Engineer, is the RESERVOIR discovery area of the Canal du Midi. A life-size and in-situ presentation of the history of the canal, the great characters of history who participated in its creation, the incredible works of art that make the reputation and its water supply system.

Hay artistas que escapan a la clasificación tranquilizadora para el espíritu. Jean Dieuzaide (1921-2003) es uno de ellos. Para él, todo es digno de ser fotografiado, desde el más humilde sujeto hasta el acontecimiento histórico. Esta es la mirada que Le RESERVOIR desea compartir con su público, a través de una selección de escenas de la vida cotidiana, realizadas en el canal del Mediodía y en Saint-Ferréol. En la exposición se presentan cerca de 30 impresiones de gran formato. Una exposición realizada a partir de una selección de fotografías conservadas en los Archivos Municipales de Toulouse y de archivos personales de la familia Dieuzaide.

Sábado 14 mayo, 19:00

31250 Saint-Ferréol 31250 Saint-Ferréol Occitanie