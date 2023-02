Dorure sur bois. Création artistique. Atelier – Exposition jean de la ville Saint-Eutrope-de-Born Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Eutrope-de-Born

Dorure sur bois. Création artistique. Atelier – Exposition jean de la ville, 1 avril 2023, Saint-Eutrope-de-Born. Dorure sur bois. Création artistique. Atelier – Exposition 1 et 2 avril jean de la ville Présentation, démonstration, visite commentée. jean de la ville 47210 Saint Eutrope de Born Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine A LA RENCONTRE D’UN DOREUR SUR BOIS:

Rendez-vous à mon atelier, dans un joli coin de campagne. Présentation et échanges autour du métier de doreur sur bois. Découverte des produits et des très beaux outils utilisés depuis le XVIIième siècle, documentation. Démonstration de dorure sur bois sur des pièces en cours de réalisation. Possibilité de manipuler et poser une feuille d’or. Visite commentée.de l’espace d’exposition de sculptures et peinture de ma production. “Brut et précieux”, ce sont les deux mots que je choisirais pour définir mon travail de création… Au plaisir de vous accueillir bientôt!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Eric Bouloumié photographe

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Eutrope-de-Born Autres Lieu jean de la ville Adresse 47210 Saint Eutrope de Born Ville Saint-Eutrope-de-Born lieuville jean de la ville Saint-Eutrope-de-Born Departement Lot-et-Garonne

jean de la ville Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-eutrope-de-born/

Dorure sur bois. Création artistique. Atelier – Exposition jean de la ville 2023-04-01 was last modified: by Dorure sur bois. Création artistique. Atelier – Exposition jean de la ville jean de la ville 1 avril 2023 jean de la ville Saint-Eutrope-de-Born Saint-Eutrope-de-Born

Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne