Gratuit : non 6,50 € – réduit : 5 € (groupe et Carte Blanche) A partir de 3 ans L’HISTOIRE : Pelotonné dans sa boule argentée, là-haut dans le ciel, Jean de la Lune s’ennuie. Il attend des visites, regarde les gens danser sur la Terre et rêve de pouvoir une fois, rien qu’une fois, s’amuser un peu avec eux. Conte philosophique interrogeant le regard de l’adulte sur l’enfant, et réciproquement, initiation politique et poétique. L’AUTEUR : Tomi Ungerer est l’enfant d’une mère conteuse et d’un père fabricant d’horloges astronomiques, historien, inventeur et artiste. Doté d’un grand sens de l’image, il instaure dans chacun de ses livres une complicité avec ses lecteurs. Une histoire tendre à laquelle participent les jeunes spectateurs dans un jeu de questions-réponses. Public : à partir de 3 ans Ciné-Théâtre Bonne Garde adresse1} Nantes Sud Nantes 44200 Nantes Sud 02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 http://www.atelierdulivrequireve.fr

