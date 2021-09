JEAN DE LA FONTAINE : LES FABLES DU DESSIN DE PRESSE Le Mans, 1 octobre 2021, Le Mans.

Dans le cadre de Faites Lire !

L’exposition s’intéresse à la manière dont les caricaturistes se sont emparés de ces fables, quels aspects spécifiques ils en ont retenu, quelles fables ont le plus intéressé le dessin de presse, et également comment, à partir des années 1930, d’autres fables, cette fois popularisées par la bande dessinée ou le dessin animé ont peu à peu détrôné La Fontaine, comme source d’inspiration littéraire des dessinateurs. Par leur notoriété, par leur capacité à évoquer la complexité des rapports humains, par leurs visées morales, les fables offrent aux dessinateurs une large palette de situations et de caractères. L’anthropomorphisation du monde animal donne par ailleurs à ces dessins inspirés des fables, une très grande expressivité visuelle.

