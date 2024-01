Jean de La Fontaine, contes interdits et fables travesties Théâtre de la Taupanne Châtellerault, vendredi 15 mars 2024.

Jean de La Fontaine, contes interdits et fables travesties Joyeuse mise en théâtre par le Théâtre Populaire de Châtellerault de 7 contes coquins de Jean de La Fontaine et 9 pastiches de la Fable « La Cigale et la Fourmi » du 17ème siècle à nos jours. Vendredi 15 mars, 20h30 Théâtre de la Taupanne Tarif unique 10€

Réalisé par Jean-Pierre Duffourc Bazin, ce nouveau spectacle du TPC révèle de « façon intimiste » une partie des œuvres coquines de La Fontaine, souvent méconnues du public.

7 contes cocasses et irrévérencieux, qui valurent à son auteur le succès mais aussi la réprobation des milieux bien-pensants, ont été rassemblés pour être joués de manière vivante et théâtrale par 3 comédiennes.

Pour parfaire le côté festif et décalé du spectacle, ces contes sont suivis de 9 pastiches pleins d’humour, de « La cigale et la fourmi », écrits du 17ème siècle à nos jours.

Théâtre de la Taupanne 2 rue de la Taupanne Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.tpc86.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billet.tpc86@gmail.com »}]

