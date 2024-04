JEAN-CLAUDE VOUS RACONTE LA CHAPELLE DE NOTRE-DAME DE NAZARETH Saint-Chinian, mardi 13 août 2024.

Visite commentée à la découverte de la Chapelle Notre-Dame de Nazareth

Laissez vous conter l’histoire de la chapelle. Située sur la « colline de la Corne », elle est devenue un lieu de pèlerinage et en même temps un site touristique magnifique, dominant la ville de Saint-Chinian et la vallée du Vernazobres, où si l’on en croit la légende, la vierge Marie serait apparue à un berger en l’an 840…

Le site de la chapelle résumé en 3 mots dépaysement, beauté, sérénité.

C’est Jean-Claude qui vous la présente, amoureux de ce lieu, il vous raconte comment au cours des siècles la Chapelle de Notre Dame de Nazareth a traversé l’histoire sans jamais perdre sa vocation être un havre de paix et un lieu apprécié des Saint-Chinianais.

Rendez-vous route d’Assignan, en bas du chemin de Croix. .

