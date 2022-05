“Jean Claude Pascal, du comédien au chanteur” Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

"Jean Claude Pascal, du comédien au chanteur"

Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine, le samedi 14 mai

Jeune premier du cinéma français au début des années 1950, Jean-Claude Pascal s’illustre tout d’abord au théâtre avec Edwige Feuillère dans _La dame aux camélias_. Mais c’est sous la caméra d’Alexandre Astruc dans _Le Rideau cramoisi_ que l’acteur voit sa carrière démarrer véritablement. Il enchaîne films sur films. A la fin des années 1950, les propositions cinématographiques ne corespondent pas vraiment à ses attentes. Il se lance alors dans la chanson, encouragé par son ami Gilbert Bécaud. En 1961, il remporte le Grand Prix de l’Eurovision. L’expostion que présente le musée retrace ses débuts de comédien et son passage au cours Simon, ses films en vêtements d’époque grâce aux costumes de raoul Falke portés dans _Milord l’Arsouille_, _Les Arrivistes_ ou _Le Chevalier de la Nuit_. Cet ensemble de costumes, d’affiches de cinéma et de théâtre, de photographies… constitue un fonds important pour les collections du musée, donné par la famille après le décès de Jean Claude Pascal, selon ses souhaits. Jean Claude Pascal, petit-cousin du fondateur du musée Jean-René Gravereaux, avait donné quelques éléments de costumes au milieu des années 1980 avant de sélectionner la majeure partie de sa garde-robe représentative de l’élégance masculine des années 1950 à 1970. A l’occasion du 30ème anniversaire de la mort de Jean-Claude Pascal. Replongez-vous dans le cinéma d’après-guerre et (re)découvrir sa carrière de comédien et de chanteur. Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Rue Charles Brillaud 36200 Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre

2022-05-14

