Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 12 € à 26 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Comédie. Le spectacle transpose de manière profane et burlesque le récit mythologique de Jonas, pour en faire une critique de l’idéologie néo-libérale. Jonas, l’homme appelé par Dieu à une destinée prophétique, fuit son destin jusqu’à se faire avaler par un monstre marin. Dans notre transposition, Jean-Claude fait l’expérience de la paternité et de la vie de famille. En essayant de les combiner avec les valeurs individualistes de la société libérale, il finira littéralement avalé par sa progéniture. Dans cette comédie contemporaine, découvrez une critique de la société, intelligente et extrêmement drôle ! Avec Sébastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier et Aline Vaudan. Durée : 1h15 Public : adultes Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms
21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes
Nantes 44200
Loire-Atlantique

