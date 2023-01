Jean-Claude Borelly et sa trompette d’or Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’Évènement: Orne

Orne L’artiste aux 22 disques d’or et aux 15 millions de disques vendus dans 23 pays est une légende de la trompette.

Ce récital qui dure 2 heures avec entracte, est un moment inoubliable à ne pas manquer. Jean-Claude Borelly y interprètera des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz.

Le public entendra la trompette d’or enchaîner l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier le célèbre Dolannes Mélodie.

Ce concert, donné au profit de l’association SOS Chiens et Chats de Dozulé, s’adresse à un large public et rencontre toujours un vif succès. Billets disponibles en points de vente :

– Bar restaurant Le Pénalty, 25 rue du Perré à Vimoutiers 02 33 39 07 97

– Coccinelle Express, 6 place de Mackau à Vimoutiers 02 33 36 15 24

– Maison de la Presses, 32 rue Marcel Gambier à Livarot 02 31 63 54 46

