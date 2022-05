Jean Claude Alain à la chapelle Saint Joseph Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Jean Claude Alain à la chapelle Saint Joseph Lesneven, 16 juillet 2022, Lesneven. Jean Claude Alain à la chapelle Saint Joseph place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

2022-07-16 – 2022-07-27 place du château chapelle Saint Joseph

Lesneven Finistère Lesneven Peintre autodidacte

Plusieurs thématiques très fortes en couleurs sont à découvrir, exécutées essentiellement aux techniques acryliques

-Le milieu maritime

-Les véhicules anciens

-Les abstraits dont un a eu l’honneur d’obtenir le premier prix du jury au salon de l’automne à Guipavas, Permanences dans sa galerie atelier création :

Douceur de couleurs au 17 quai de Cornouailles à Landerneau

www.douceurdecouleurs.com +33 6 62 86 48 25 http://www.cfacl.fr/ Peintre autodidacte

Plusieurs thématiques très fortes en couleurs sont à découvrir, exécutées essentiellement aux techniques acryliques

-Le milieu maritime

-Les véhicules anciens

-Les abstraits dont un a eu l’honneur d’obtenir le premier prix du jury au salon de l’automne à Guipavas, Permanences dans sa galerie atelier création :

Douceur de couleurs au 17 quai de Cornouailles à Landerneau

www.douceurdecouleurs.com place du château chapelle Saint Joseph Lesneven

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse place du château chapelle Saint Joseph Ville Lesneven lieuville place du château chapelle Saint Joseph Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Jean Claude Alain à la chapelle Saint Joseph Lesneven 2022-07-16 was last modified: by Jean Claude Alain à la chapelle Saint Joseph Lesneven Lesneven 16 juillet 2022 finistère Lesneven

Lesneven Finistère