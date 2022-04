Jean Chrysostome, lecteur de l’Écriture Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jean Chrysostome, lecteur de l'Écriture
Centre Sèvres, le mercredi 18 mai à 19:30

Centre Sèvres, le mercredi 18 mai à 19:30

Prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, Jean Chrysostome (v. 349-407) est l’un des plus grands exégètes de l’Antiquité. Ses commentaires de la Bible, en particulier des épîtres de Paul et des évangiles, ont été largement copiés et traduits au fil des siècles. Œuvres d’un pasteur, ils constituent aujourd’hui encore un trésor pour les historiens, comme pour les simples lecteurs désireux de voir comment la Bible peut être actualisée dans la vie de tous les jours. Avec : * **Guillaume BADY** (Institut des Sources chrétiennes) * **Catherine BROC-SCHMEZER** (Université Jean Moulin Lyon 3) * **Jacky MARSAUX** (Faculté de Théologie de Lille – ICP) * **Pierre MOLINIÉ** (Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris) _Présentiel et distanciel (Zoom). Pour recevoir le lien Zoom : [pierre.molinie@centresevres.com](mailto:pierre.molinie@centresevres.com)_

Ouvert à tous, participation libre

2022-05-18T19:30:00 2022-05-18T21:30:00

