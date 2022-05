Jean-Christophe Schmitt La Ferté-Loupière, 11 juin 2022, La Ferté-Loupière.

Jean-Christophe Schmitt Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière

2022-06-11 – 2022-07-10 Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay

La Ferté-Loupière Yonne La Ferté-Loupière

Ce sont les couleurs et la lumière qui construisent les toiles de l’artiste. La vivacité de la touche et du trait anime des scènes d’intérieur, des personnages féminins, des objets et des paysages.

acanthe89@wanadoo.fr +33 3 86 73 14 24 http://www.acanthe89.com/

