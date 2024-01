JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, mercredi 15 mai 2024.

Lorsque la forêt des Rêves Bleus voit le retour de Jean-Christophe, ce sont tous les personnages de notre enfance qui reprennent des couleurs !Jean-Christophe a bien grandi et a réalisé son plus grand rêve, devenir artiste. Il écrit des histoires, des chansons et fait même quelques dessins. Mais lorsque sa patronne, Lady Trice, lui demande de trouver la plus merveilleuse des plus merveilleuses idées pour son nouveau livre, c’est la pire des pires choses qui lui arrive : la panne d’inspiration !Jean-Christophe décide alors de retourner dans la forêt des Rêves Bleus, là où toutes ses petites histoires sont devenues de grandes histoires, là où tous les presque impossibles sont devenus possibles, là où toutes ses petites peluches sont devenues… de grands amis !Chers enfants, chers parents, prenez vos valises remplies de vos plus beaux rêves et partez avec Jean-Christophe à la rencontre de la magie de l’enfance et de Winnie l’ourson et tous ses amis !

Tarif : 10.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-05-15 à 15:00

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59