Jean-Christophe Bleton- Ne lâchons rien ! Bêtes de scène #3 [création] MAC Créteil Créteil, 30 janvier 2024, Créteil.

Du mardi 30 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Ce troisième volet du triptyque Bêtes de scène propose la rencontre des équipes des deux créations précédentes, Bêtes de scène – masculin et Bêtes de scène – féminin. Et c’est tout un festival ! Au total, la pièce réunit sur scène 14 interprètes de plus de 50 ans.

Une création en grande dimension pour 14 interprètes. Comme pour les 2 premiers opus, cette création est centrée sur la question du vieillissement, de l’obsolescence programmée des danseurs et danseuses qui, comme beaucoup d’autres personnes, ont atteint un âge appelé pudiquement «senior». Terme qui, à partir de 50 ans, sonne comme une date de péremption ! Cette fin annoncée, comme une voie de garage, est largement contredite avec humour et dérision dans les 2 premiers opus. Nous préservons dans ce troisième volet dans une vision tonique, optimiste qui met la vie en avant et donne à voir l’expérience et le talent cumulé de ces artistes.

La question de l’âge, du vieillissement reste la toile de fond de cette réflexion, humaine, sociale et politique sur le monde des danseurs. Mais cette fois en croisant les hommes et les femmes des deux premiers spectacles. Et cette rencontre du féminin et du masculin sera aussi l’occasion d’orienter le travail vers trois axes, qui sont eux totalement absents des deux créations précédentes : la mémoire de la danse, la parité, l’amour et la rencontre des genres.

Ne lâchons rien ! se veut un antidote, non dénué d’humour, à l’oubli de notre histoire de la danse, à l’effacement du féminin et à la disparition des vieux animaux que sont ces bêtes de scène.

MAC Créteil Place Salvador Alende 94000 Créteil

Bêtes de scène, Jean-Christophe Bleton © Jean Gros abadie Bêtes de scène, Jean-Christophe Bleton © Jean Gros abadie