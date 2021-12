Jean-Christophe Bailly : La photographie, mais de quel art s’agit-il ? L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 4 janvier 2022, Arles.

Jean-Christophe Bailly : La photographie, mais de quel art s’agit-il ?

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le mardi 4 janvier 2022 à 18:00

Si le cinéma est clairement perçu comme étant le « septième art », la photographie, pourtant apparue avant lui, n’a pas de place clairement délimitée dans la classification des arts. Cette hésitation est révélatrice et l’histoire de la photo en est marquée. Cette différence affecte le statut des œuvres – une photo est-elle une œuvre ? – et celui de ses praticiens : à partir de quand un photographe devient-il un artiste et la photographie d’art ou son avatar plus récent, la photographie dite plasticienne, sont-elles des catégories légitimes ? La légitimité de la photographie en tant que pratique d’illimitation du sens réside sans doute ailleurs que dans ces classifications, et c’est ce rapport émancipé au sens qui doit être interrogé. Jean-Christophe Bailly est né à Paris en 1949. Auteur de nombreux livres relevant de plusieurs genres, allant de la notation au poème sans passer par le roman. La forme de l’essai, dominante, aborde souvent des sujets liés aux arts plastiques ou à la photographie. Ainsi qu’aux modes d’existence des hommes ou des animaux. Jean-Christophe Bailly a enseigné à l’École de Paysage de Blois de 1997 à 2015. Il vient régulièrement à Arles depuis 2006. Parmi ses livres récents nous trouvons Le Versant animal (Bayard, 2007), Le Dépaysement (Seuil, 2011), Saisir (Seuil, 2018), L’Imagement (Seuil 2020), La reprise et l’éveil (Macula, 2021).

Entrée libre avec passe sanitaire dans la limite des places disponibles. Port du masque obilgatoire.

La photographie : mais de quel art s’agit-il?

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-04T18:00:00 2022-01-04T20:00:00