Jean-Benoit Diallo – Penseur (Paris) THEATRE BO SAINT-MARTIN, 26 mars 2023, PARIS. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. SB Company (2-1049487) présente ce spectacle. Réservation PMR : 01 42 71 50 00

Penseur Dans ce spectacle, Jean-Benoît Diallo aborde le thème de la liberté de penser.

« Thème très philosophique pour une 1h de stand up composé à 80% du mot bite. » De l’influence sociétale, en passant par celle des réseaux sociaux, des médias, des sectes etc…

Il vous fera rire avec un humour piquant, grinçant, parfois même décapant.

