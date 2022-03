Jean Baton Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jean Baton Blum, 12 mars 2022, Marseille. Jean Baton

Blum, le samedi 12 mars à 21:00

Autant à l’aise en Plan A3, en Discothérapie qu’en set house marathon, Jean Baton s’attache à une sélection de disques affutés, groovy à souhait et pourquoi pas un poil second degré. [https://www.facebook.com/iamjeanbaton](https://www.facebook.com/iamjeanbaton)

Entrée libre

♫DJ SET♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Blum Adresse 125 La Canebière, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Blum Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Blum Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Jean Baton Blum 2022-03-12 was last modified: by Jean Baton Blum Blum 12 mars 2022 Blum Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône