Jean-Baptsite Hardy Trio Le Cornemuse Arleuf Arleuf Catégories d’Évènement: Arleuf

Nièvre

Jean-Baptsite Hardy Trio Le Cornemuse, 3 mars 2023, Arleuf Arleuf. Jean-Baptsite Hardy Trio 93 Route du Haut Morvan Le Cornemuse Arleuf Nievre Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

2023-03-03 – 2023-03-03

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf

Nievre Arleuf EUR 5 10 En 2021, le même trio a réalisé Which way, melting pot musical mêlant jazz, funk, balades et bossas emmenés par un trio virtuose à l’énergie communicative!

JB et ses complices viennent donc pour notre plus grand plaisir nous présenter leur univers. contact@lecornemuse.com +33 3 86 78 84 66 https://lecornemuse.com/evenements/jean-baptiste-hardy-trio-030323/ Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Arleuf

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Arleuf, Nièvre Autres Lieu Arleuf Adresse Arleuf Nievre Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Ville Arleuf Arleuf lieuville Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Arleuf Departement Nievre

Arleuf Arleuf Arleuf Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arleuf arleuf/

Jean-Baptsite Hardy Trio Le Cornemuse 2023-03-03 was last modified: by Jean-Baptsite Hardy Trio Le Cornemuse Arleuf 3 mars 2023 93 ROUTE DU HAUT MORVAN Le Cornemuse Arleuf Nièvre Arleuf Nièvre Le Cornemuse Arleuf nièvre

Arleuf Arleuf Nievre