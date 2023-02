JEAN-BAPTISTE SOULARD LE SILENCE ET L’EAU !POC! ALFORTVILLE Catégories d’Évènement: Alfortville

Val-de-Marne

Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30. Tarif : 24.2 à 24.2 euros. JEAN-BAPTISTE SOULARDLe Silence & l'eau Guitariste pour le groupe Palatine, compositeur pour le théâtre, Jean-Baptiste Soulard est un artiste touche-à-tout. En 2015, il découvrait Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, auteur aventurier parti s'isoler six mois dans une cabane en Sibérie. Le Silence et l'eau lui rend un hommage folk et rêveur à travers onze titres imaginés pour se rapprocher du récit, comme une façon de marcher dans ses traces. Tous suggèrent les sensations éprouvées à la lecture de l'aventure, comme une plongée sans précédent dans des paysages majestueux. Jean-Baptiste Soulard signe une création singulière, hybride, imaginée pour faire écho aux mots, entre musique, vidéo et danse.durée : 1h

Guitariste pour le groupe Palatine, compositeur pour le théâtre, Jean-Baptiste Soulard est un artiste touche-à-tout. En 2015, il découvrait Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, auteur aventurier parti s'isoler six mois dans une cabane en Sibérie. Le Silence et l'eau lui rend un hommage folk et rêveur à travers onze titres imaginés pour se rapprocher du récit, comme une façon de marcher dans ses traces. Tous suggèrent les sensations éprouvées à la lecture de l'aventure, comme une plongée sans précédent dans des paysages majestueux. Jean-Baptiste Soulard signe une création singulière, hybride, imaginée pour faire écho aux mots, entre musique, vidéo et danse. durée : 1h

