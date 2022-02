JEAN BAPTISTE LOUTTE présente TORINO TRIO Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

JEAN BAPTISTE LOUTTE présente TORINO TRIO Le Baiser Salé, 1 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 01 mars 2022

de 19h30 à 20h40

payant

Le jeune prodige de la batterie nous dévoile son nouvel univers, haut en couleurs. Le dialogue musical fuse, passe de mains en mains. Un trio expérimental et des invités, pour une soirée qui donne le “smile”. JULIAN LEPRINCE CAETANO piano

MATHIEU SCALA cbasse

JEAN BAPTISTE LOUTTE batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001 Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com

2022-03-01T19:30:00+01:00_2022-03-01T20:40:00+01:00

