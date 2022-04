JEAN-BAPTISTE LOUTTE / JULIAN LEPRINCE CAETANO présentent CHILDREN OF THE NIGHT LE BAISER SALÉ, 13 avril 2022, Paris.

#JazzDeDemain Children of the Night, un laboratoire musical à géométrie variable gravitant autour de leur duo, où les influences artistiques s’entremêlent pour toujours pousser plus loin le voyage expérimental.

Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

de 21h30 à 23h55

payant Tarif plein sur place : 20€ Tarif web : 16€ Etudiants, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans: 10€ sur notre site web uniquement

Jean-Baptiste Loutte batterie, Julian Leprince Caetano piano & Friends

Les deux virtuoses vous emmènent dans leur univers haut en couleurs.

Issus de familles de musiciens, Jean-Baptiste Loutte et Julian Leprince Caetano se rencontrent à l’âge de 12 et 10 ans au stage d’été du Centre des musiques Didier Lockwood. De là, naît une amitié́ et une véritable connexion musicale. Vers ses 15 ans, Julian monte son quartet avec Jean-Baptiste à la batterie, et ils enregistrent ensemble le premier album du groupe en février 2022. Se retrouvant actuellement ensemble en tant que sideman dans de nombreux projets de la scène du jazz parisien, Jean-Baptiste engage également Julian dans l’adaptation sur scène de son projet Gemini. Il y a un an, ils décident de rassembler leurs compositions et arrangements en créant “Children of the Night”, un projet à découvrir sur la scène du Baiser Salé dans le cadre du créneau #JazzDeDemain. #SoyezCurieux

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

LE BAISER SALÉ 58 RUE DES LOMBARDS Paris 75001

