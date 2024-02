JEAN-BAPTISTE LOUTTE invite MATHIEU SCALA QUARTET Le Baiser Salé Paris, mardi 2 avril 2024.

Le mardi 02 avril 2024

de 21h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 16 EUR

Tarif web : 20 EUR

Batteur, chanteur, guitariste, auteur compositeur, Jean-Baptiste Loutte aime colorier en débordant des traits. Partageant sa deuxième année de résidence avec ses frères d’armes Julian-Leprince Caetano et Mathieu Scala, c’est l’occasion pour le trio d’expérimenter leur connexion avec les musiciens et compositeurs les plus talentueux.

Ce soir, le batteur invite le quartet de Mathieu Scala sur scène pour un jazz moderne inspiré de la scène parisienne et new-yorkaise, avec des influences pop et rock. Un quartet intense et mélodique qui ne cesse de nous surprendre !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-jean-baptiste-loutte-jazz-de-demain-21h003

