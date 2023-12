JEAN-BAPTISTE LOUTTE « GEMINI » Le Baiser Salé Paris, 6 février 2024, Paris.

Le mardi 06 février 2024

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Batteur, chanteur, guitariste, et auteur compositeur, Jean-Baptiste Loutte aime colorier en débordant des traits.

Jean-Baptiste Loutte batterie/guitare/voix & guests

Batteur au sein de nombreux projets aussi variés que florissants, Jean-Baptiste Loutte revient avec son projet « Gemini », dans lequel il chante les compositions de son album solo en pleine réalisation. C’est avant tout le besoin de chanter qui est au cœur de la musique présentée ce soir, la voix lui permettant de créer une connexion particulière avec le public. Harmoniquement proche du jazz « moderne », empruntant des rythmes de la musique brésilienne, parfois avec l’esprit de la musique « classique » et des ballades de Broadway, ses compositions sont un mélange de toutes les influences du batteur-chanteur. Au fil des morceaux, un voyage intérieur et spirituel se dessine : “Energie”, “My New Life”, “3am” sont autant de moments poétiques dont on se rappelle, décrivant des moments de vie, des images, des ambiances. Quelques reprises aussi, dans lesquelles il explorera d’autres univers musicaux, toujours en les connectant avec le jazz qui est sa musique de cœur.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-jean-baptiste-loutte-jazz-de-demain-21h002

