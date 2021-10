JEAN-BAPTISTE HARDY TRIO Le Baiser Salé, 16 novembre 2021, Paris.

Une sortie simultanée du nouveau disque solo de Jean-Baptiste Hardy “Confidences” ainsi que de sa nouvelle réalisation en trio “Which way” !

Jeune guitariste de jazz, et fingerstyle, Jean-Baptiste joue de la guitare depuis près de 25 ans. Après avoir étudié le classique pendant 10 ans, il a dévoré le répertoire fingerstyle de Chet Atkins, Jerry Reed et Marcel Dadi, puis a vécu à Istanbul où il s’est tourné vers le jazz et a réalisé son premier album On Verra. De retour en France en 2015, il forme un nouveau trio avec Benjamin Asnar à la basse et Rory Quinn à la batterie, avec lesquels un nouvel opus verra le jour en 2018 : Reprise. Parallèlement à son projet en trio, JB joue et se produit régulièrement en solo, dans un répertoire mêlant folk, classique, fingerpicking et musiques du monde, comme l’atteste l’album Nouveau départ, paru également en 2018. Ces multiples influences lui confèrent un jeu et un toucher uniques, portés par la virtuosité et la complicité de Rory et Benjamin. Aujourd’hui, JB nous présente ses 2 facettes, avec la sortie simultanée de son nouveau disque solo Confidences et de sa nouvelle réalisation en trio Which way.

JEAN-BAPTISTE HARDY guitare, BENJAMIN ASNAR basse, RORY QUINN, batterie

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

