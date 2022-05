JEAN-BAPTISTE GUEGAN – LA VOIX DE JOHNNY

JEAN-BAPTISTE GUEGAN – LA VOIX DE JOHNNY, 9 juillet 2022, . JEAN-BAPTISTE GUEGAN – LA VOIX DE JOHNNY

2022-07-09 21:30:00 21:30:00 – 2023-03-12 – Spectacle initialement prévu en juillet 2020 et juillet 2021 – Jean-Baptiste Guégan vous invite à le retrouver pour un concert hommage, aux Arènes de Béziers.

Accompagné d’une dizaine de musiciens, le phénomène vocal va faire vibrer la scène des Arènes en reprenant tous les plus grands tubes de Johnny, ainsi que quelques chansons de son premier album.

Locations : Points de vente habituels Jean-Baptiste Guégan vous invite à le retrouver pour un concert hommage, aux Arènes de Béziers. Accompagné d’une dizaine de musiciens, le phénomène vocal va faire vibrer la scène des Arènes en reprenant tous les plus grands tubes de Johnny, ainsi que quelques chansons de son premier album. Locations : Points de vente habituels – Spectacle initialement prévu en juillet 2020 et juillet 2021 – Jean-Baptiste Guégan vous invite à le retrouver pour un concert hommage, aux Arènes de Béziers.

Accompagné d’une dizaine de musiciens, le phénomène vocal va faire vibrer la scène des Arènes en reprenant tous les plus grands tubes de Johnny, ainsi que quelques chansons de son premier album.

Locations : Points de vente habituels ville de Béziers dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville