JEAN BAPTISTE GUEGAN ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim, jeudi 28 novembre 2024.

La tournée événement de Jean Baptiste Guegan “Johnny, Vous & Moi” se poursuit en 2024 et offrira dèsjanvier une formule Unplugged .L’occasion d’être plus proche encore de cette voix exceptionnelle et de redécouvrir les chansons de ses 3albums ainsi que les plus grands titres de Johnny. La promesse d’un nouveau voyage musical, mêlantacoustique et électrique, aux confins du blues, du rock et de la chanson.

Tarif : 30.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-11-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A rue Jean de la Fontaine 68390 Sausheim 68