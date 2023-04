Ateliers numériques pour tous Jean Baptiste Clément Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Ateliers numériques pour tous Jean Baptiste Clément, 21 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ateliers numériques pour tous 21 avril – 22 décembre, les vendredis Jean Baptiste Clément Gratuit Chaque vendredi 14h à 16h à Jean Batiste Clément, Logis Métropole et l’ADEP vous propose des séances gratuites d’accompagnement pour apprendre à utiliser vos outils numériques.

Informations : 03.20.02.79.68

contact@adep-roubiax.fr

Jean Baptiste Clément 3 rue de Copenhague, 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France

2023-04-21T14:00:00+02:00 – 2023-04-21T16:00:00+02:00

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T16:00:00+01:00

