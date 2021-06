Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Jean-Auguste Dampt, le lit des heures Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux-Arts de Dijon

Ce lit exceptionnel est l'œuvre du sculpteur bourguignon Jean Auguste Dampt. Exposé au Salon des Arts Décoratifs à Paris en 1896, il est unique par ses décors narratifs et symboliques, sculptés dans différentes essences de bois. Ses décors témoignent de l'esthétique symboliste (spiritualité, imagination et rêve) et évoquent le sommeil (Morphée, fleurs de pavots), les âges de la vie et le couple (Amour, Jeunesse, Vieillesse, Maternité…). Ils révèlent également une nouvelle manière d'appréhender la chambre à coucher à la fin du XIXème siècle. Salle 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T19:45:00;2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:15:00

