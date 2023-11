Jean ANGLIVIEL, piano Église Saint-Merry Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 12 novembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Entrée libre – Participation libre

DE HAYDN À DEBUSSY EN PASSANT PAR BRAHMS,

UN PANORAMA DE LA MUSIQUE POUR PIANO SOLO – Musique classique – Pièces de Joseph Haydn, Claude Debussy et Johannes Brahms

Jean Angliviel, piano

Jean Angliviel a étudié le piano à l’École Normale de Musique de Paris, puis au New England Conservatory of Music de Boston dans la classe de Gabriel Chodos.

Son répertoire s’étend de Jean-Sébastien Bach aux contemporains, avec une prédilection pour Ludwig van Beethoven et Claude Debussy. La qualité de ses interprétations de la musique française et plus particulièrement de Debussy a été soulignée à plusieurs reprises par la critique.

En 2015, outre ses engagements en France, il a été invité en Grande-Bretagne au festival Brighton Fringe et au festival « Rendez vous » célébrant l’année de la France en Croatie. En octobre 2017, il a joué à la Kosciuszko Foundation à New York.

Parallèlement à son activité de soliste, Jean Angliviel joue régulièrement en formation de musique de chambre et accompagne des chanteurs.

Il a été pendant dix ans pianiste de l’ensemble Futurs Musiques, dédié à la musique contemporaine, et a participé à ce titre à de nombreuses créations. Avec plusieurs hommes de théâtre, il a conçu des spectacles mêlant textes et musique.

Jean Angliviel a récemment enregistré deux CDs, l’un dédié à Franz Schubert et Arnold Schönberg, l’autre à l’opus vocal de Dora Pejacevic (avec la soprano Sylvie Vucic).

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Contact : https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-12-novembre-2023-jean-angliviel-piano/ +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1364149881193893/ https://www.facebook.com/events/1364149881193893/

