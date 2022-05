Jean-Albert Guénéguan dédicace son roman « A dos de cheval »., 25 juin 2022, .

Jean-Albert Guénéguan dédicace son roman « A dos de cheval ».

2022-06-25 10:30:00 – 2022-06-25 13:30:00

Du sport équestre où des chevaux sur les hippodromes se sont illustrés au cheval de trait breton en passant par des feuilletons télévisés comme « Zorro » et son cheval Tornado ou des films comme « On achève bien les chevaux » de Sydney Pollack et bien d’autres encore, dans son son nouvel ouvrage Jean-Albert Guénégan aborde le thème du cheval dans tous ses états.

