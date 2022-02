Jean Alain Mear à la chapelle Saint Joseph Lesneven, 6 mai 2022, Lesneven.

Impressions Naturelles

« Être un œil qui écoute en silence »

Cette phrase de Claude Ponti invite à ouvrir tous les sens et résume ma démarche proche de la contemplation méditative.

Il s’agit pour moi de capturer l’instant fugace de la rencontre avec l’autre vivant : animal, végétal …

Plus tard, sur ou avec l’image je me replonge dans le souvenir sensible du moment impressionné en le redessinant. Il s’agit de graphisme mais aussi d’une quête semée d’attentes, de surprises et de mémoires : un grand bazar sensoriel quoi !

