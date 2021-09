Jean-Alain Corre et Evangelia Kranioti Cité internationale des arts, 2 octobre 2021, Paris.

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche.

Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Pour Nuit Blanche, la Cité Internationale des Arts présente Jean-Alain Corre et Evangelia Kranioti.

Jean-Alain Corre

Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real – Sculpture

Jean-Alain Corre est diplômé de l’École de recherche graphique de Bruxelles et de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Sa pratique est multiple et faite d’assemblage, de sculpture, de dessin et de peinture. À partir d’une exploration de la notion de réalité augmentée, sa démarche revendique une dé-hiérarchisation de ses références et éléments. Elle s’étend dans l’écriture à travers le personnage de Johnny, « artiste poisson ascendant poisson », que Jean-Alain Corre crée en 2006. Johnny, dont l’attribut fétiche est le poisson, est à la fois souffleur d’idées et de formes, moteur conceptuel et intermédiaire entre l’œuvre et son auteur.

Associant entre autres un poisson doré, un traversin et une poubelle, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real reflète la démarche de Jean-Alain Corre qui assemble régulièrement objets domestiques, formes standardisés et ornements divers, se fondant sur une observation du réel autant que de l’imagination.

Evangelia Kranioti

Desert on board – Photographie

Guidée par la tradition maritime de son pays natal – la Grèce – et fascinée très jeune par les cartes marines, l’artiste s’est embarquée plusieurs mois sur des navires marchands. Issue de la série Exotica, erotica, etc., la photographie Desert on board montre la cale d’un cargo contenant des graines de soja qu’un marin en combinaison asperge de produit phytosanitaire. La scène prise en lumière naturelle et à l’échelle du navire suscitent un sentiment de mystère doublé de fascination. Elle dit aussi la solitude de ces marins navigants sur toutes les mers du globe des mois durant loin des leurs et de leur pays.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004

Jean-Alain Corre, Sardine Pisces Hot Reality Problem Loving You Make Me Feel Mighty Real, 2019, Sculpture Céramique, acier inoxydable, textile, lurex, feuille d’or © Jean-Alain Corre