JEA LA BAUME AURIOL, UNE GROTTE FORTIFIÉE AU MOYEN ÂGE Saint-Maurice-Navacelles, samedi 15 juin 2024.

JEA LA BAUME AURIOL, UNE GROTTE FORTIFIÉE AU MOYEN ÂGE Saint-Maurice-Navacelles Hérault

Suivez une visite commentée de la grotte et découvrez l’histoire insolite de ce lieu, de sa redécouverte à sa restauration.

Agnès Bergeret, responsable recherche archéologique (INRAP), vous guidera.

Accès délicat (échelle et terrain glissant). Prévoir une tenue adaptée.

Suivez une visite commentée de la grotte et découvrez l’histoire insolite de ce lieu, de sa redécouverte à sa restauration.

Agnès Bergeret, responsable recherche archéologique (INRAP), vous guidera.

Accès délicat (échelle et terrain glissant). Prévoir une tenue adaptée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15

Belvédère de la Baume Auriol

Saint-Maurice-Navacelles 34520 Hérault Occitanie

L’événement JEA LA BAUME AURIOL, UNE GROTTE FORTIFIÉE AU MOYEN ÂGE Saint-Maurice-Navacelles a été mis à jour le 2024-04-05 par OT LODEVOIS ET LARZAC